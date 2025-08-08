;

Remate de tienda Hites: hasta cuándo dura y por qué decidieron cerrar

Una de las locaciones más importantes de la empresa bajará la cortina muy pronto. “Agradecemos profundamente la confianza de nuestros clientes”, dijo uno de sus cabecillas.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial.

Hites cerrará definitivamente uno de sus locales en Chile y debido a eso está liquidando los productos.

Este tipo de decisiones, aunque difíciles, son esenciales para avanzar en nuestro plan estratégico a cinco años“, dijo Felipe Longo, CEO de empresas Hites.

En concreto, se trata de la tienda Concepción, ubicada en en la calle Barros Arana 890, con Castellón, en pleno centro de la capital regional.

Según informaron, esta medida busca optimizar su red de tiendas y asegurar un crecimiento a largo plazo.

Quienes se acerquen a la locación encontrarán diversas ofertas en vestuario y calzado.

Pese a que antes no se sabía con seguridad, ahora sí se confirmó la fecha en que se bajará la cortina para siempre.

¿Hasta cuándo es el remate final de Hites?

Según informó la empresa esta semana, el cierre del local de Hites será el próximo domingo 17 de agosto.

“Nuestro objetivo es fortalecer la compañía, adaptarnos a las nuevas dinámicas del mercado y asegurar un crecimiento sostenido”, sumó Longo.

Agradecemos profundamente la confianza de nuestros clientes, el compromiso de nuestros colaboradores y el respaldo de nuestros socios en este proceso de transformación”, concluyó.

¿Y qué pasará con los trabajadores? Parte del grupo será reubicado “asegurando su integración en otras áreas de la operación”, señalaron.

Este cierre se suma a una serie de acciones estratégicas que Empresas Hites ha emprendido en el último tiempo, como el aumento de capital por 20 mil millones de pesos y la reestructuración de su deuda a principios del año pasado.

Por lo demás, la otra sucursal de Hites en Concepción, en Barros Arana 721, seguirá funcionan con normalidad.

