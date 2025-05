¡Jamás se supo! Revelan desconocido y oculto romance de Felipe Camiroaga con conocida actriz

Estuvieron toda la tarde aguantando la información. En Plan Perfecto revelaron un desconocido romance de Felipe Camiroaga con una conocida actriz.

Todo ocurrió en el marco de una conversación donde abordaron el evento de la Fundación Felipe Camiroaga, que se realizará el 15 de mayo en el Teatro Caupolicán.

Y allí empezaron a recordar todos los pololeos del animador, incluidas sus muchas “viudas”, como se les llama a las mujeres que tuvieron algo con él.

Entonces, Cecilia Gutiérrez contó el affaire del que nadie sabía: el del conductor con una famosa figura de teleseries.

“La persona que tuvo un romance, ella estaba soltera en esa época, estaba empezando su carrera, es Ingrid Cruz”, señaló la comunicadora.

Incluso, el Kiwi, amigo de años del fallecido rostro, confirmó el asunto, manifestando que el mismo Felipe le había confidenciado el vínculo.

“Se conocieron por amigos en común”, sumó Gutiérrez, señalando que este romance ocurrió casi a finales de los 90. “No lo hicieron público porque no sabían si iba a resultar... y en ese funciona o no funciona, no funcionó y nunca supimos. Duró un par de meses”, cerró.