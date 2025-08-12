Línea 7 del Metro de Santiago: comunas, fechas y todo lo que debes saber sobre su futuro lanzamiento

La esperada Línea 7 del Metro de Santiago, un proyecto emblemático que promete transformar la movilidad en la capital, se proyecta para iniciar operaciones en 2028.

Con un trazado que bordea los 26 km y 19 estaciones, esta línea conectará barrios periféricos del norponiente con zonas del nororiente, ofreciendo una solución eficiente y directa a la congestión urbana.

En el trayecto completo, que incluirá las comunas de Renca, Cerro Navia, Quinta Normal, Santiago, Recoleta, Providencia, Las Condes y Vitacura, los viajes durarán solo 37 minutos, reduciendo el tiempo habitual en casi un 49%.

Tres comunas (Renca, Cerro Navia y Vitacura) accederán por primera vez al Metro, lo que ampliará significativamente la cobertura urbana.

El proyecto también destaca por su ingeniería, específicamente porque una de sus estaciones estará ubicada a 50 metros bajo tierra, la más profunda de la red.

En lugar de escaleras mecánicas, habrá nueve ascensores con capacidad para 30-35 personas cada uno (hasta 300 pasajeros simultáneos), con un tiempo estimado de subida de solo 20 segundos.

Conexiones clave

La nueva línea ofrecerá múltiples combinaciones estratégicas con la red existente:

Puente Cal y Canto (Líneas 2 y 3)

(Líneas 2 y 3) Baquedano (Líneas 1 y 5)

(Líneas 1 y 5) Pedro de Valdivia (Línea 1)

(Línea 1) En el cruce de Av. Vitacura con Isidora Goyenechea, un enlace con la Línea 6.

Trenes de última generación y conducción automatizada

El sistema operará con 37 trenes modelo AS-22 de Alstom, cada uno conformado por cinco coches y equipados con conducción automática (sistema CBTC), similar a lo que ya se usa en las Líneas 3 y 6.

Estos trenes serán fabricados en São Paulo y empezarán su llegada a partir de 2025.

A pesar de un pequeño contratiempo reciente provocado por un desperfecto en la tuneladora ‘La Matucana’ (utilizada en los trabajos bajo tierra), Metro ha descartado retrasos significativos hasta ahora.

Además, documentos actualizados informan un avance de aproximadamente 22 % en la obra, con unos siete kilómetros de túneles ya excavados