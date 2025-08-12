Le habrían pedido simular crisis neurodivergente: concejala de Puerto Montt renuncia al Partido Liberal

La concejala de Puerto Montt, Bárbara Cáceres, anunció a través de su cuenta de Instagram su renuncia al Partido Liberal (PL), señalando que la decisión “responde a varios factores”, pero que “el detonante fue inaceptable”.

Según declaró, una autoridad —cuya identidad no reveló— le sugirió “fingir una desregulación neurodivergente para evadir una situación mediática”. Cáceres consideró la recomendación como un “comentario capacitista y discriminador hacia la comunidad neurodivergente” y afirmó que, pese a dar un mes de plazo para que el partido mediara, no recibió respuesta.

La edil, con trayectoria en la dirigencia del autismo, afirmó que su compromiso principal es con la comunidad neurodivergente. “Ese es mi capital político”, subrayó. También señaló que su ingreso a la política fue tardío y con un pensamiento más crítico, lo que pudo generar diferencias con el partido que la acogió.

Desde el PL, tanto el diputado Alejandro Bernales como el presidente regional Jaime Fontbona expresaron aprecio y respeto por Cáceres, asegurando que las puertas del partido permanecen abiertas para ella. Ambos destacaron su liderazgo y el trabajo realizado en beneficio de los vecinos de Puerto Montt.