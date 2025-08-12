;

Le habrían pedido simular crisis neurodivergente: concejala de Puerto Montt renuncia al Partido Liberal

Bárbara Cáceres aseguró que una autoridad le sugirió fingir una desregulación neurodivergente para eludir un conflicto mediático.

Mario Vergara

Le habrían pedido simular crisis neurodivergente: concejala de Puerto Montt renuncia al Partido Liberal

Le habrían pedido simular crisis neurodivergente: concejala de Puerto Montt renuncia al Partido Liberal / Mario Andrés Vergara Escobar

La concejala de Puerto Montt, Bárbara Cáceres, anunció a través de su cuenta de Instagram su renuncia al Partido Liberal (PL), señalando que la decisión “responde a varios factores”, pero que “el detonante fue inaceptable”.

Según declaró, una autoridad —cuya identidad no reveló— le sugirió “fingir una desregulación neurodivergente para evadir una situación mediática”. Cáceres consideró la recomendación como un “comentario capacitista y discriminador hacia la comunidad neurodivergente” y afirmó que, pese a dar un mes de plazo para que el partido mediara, no recibió respuesta.

Revisa también:

ADN

La edil, con trayectoria en la dirigencia del autismo, afirmó que su compromiso principal es con la comunidad neurodivergente. “Ese es mi capital político”, subrayó. También señaló que su ingreso a la política fue tardío y con un pensamiento más crítico, lo que pudo generar diferencias con el partido que la acogió.

Desde el PL, tanto el diputado Alejandro Bernales como el presidente regional Jaime Fontbona expresaron aprecio y respeto por Cáceres, asegurando que las puertas del partido permanecen abiertas para ella. Ambos destacaron su liderazgo y el trabajo realizado en beneficio de los vecinos de Puerto Montt.

Contenido patrocinado

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Jenna Ortega y su paso por Seúl: tan gótica como Merlina Addams

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

Johnny Depp podría volver a interpretar a este querido personaje

&#039;La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude&#039;

'La gran mayoría de SMS vienen con el objetivo de hacer que la gente sea víctima de un fraude'

CONCURSO: Participa por merch oficial de &#039;Tropicoqueta&#039; de Karol G con LOS40

CONCURSO: Participa por merch oficial de 'Tropicoqueta' de Karol G con LOS40

Funan a popular animador y lo tratan de &#039;insufrible&#039; por desagradables actitudes

Funan a popular animador y lo tratan de 'insufrible' por desagradables actitudes

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: &#039;Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Reconocido cantante fue detenido por porte drogas: 'Tenía polvo blanco en los pantalones y en la nariz

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Mercata 2025 Primavera: la gran fiesta del pop y el vino de Radio Concierto vuelve con nueva edición

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: &#039;Tuve mucho, mucho miedo&#039;

Conocido cantante chileno revela que casi sufre trágico accidente en avión: 'Tuve mucho, mucho miedo'

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

¡Peaje a luca! Fin de semana largo 2025 con restricciones en rutas clave: Revisa todo aquí

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad