Frente Amplio resta dramatismo a ruptura en lista única: “Seguimos con Jara”
Constanza Martínez destacó que la segunda lista también respaldará a la candidata presidencial oficialista.
La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, restó dramatismo a la decisión de algunos partidos oficialistas de competir en listas separadas para las próximas elecciones parlamentarias, asegurando que el respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara se mantiene firme.
El escenario se configuró luego de que el diputado Jaime Mulet anunciara que su colectividad, junto a Acción Humanista y otros movimientos, conformará un nuevo pacto electoral. Pese a las jornadas de negociación, el oficialismo no logró concretar una lista única, lo que llevó a la conformación de una segunda alternativa que, de todos modos, apoyará a Jara.
Martínez destacó que “todos estos partidos están detrás de la candidatura de Jeannette Jara, y eso es buena señal para enfrentar los desafíos que vienen por delante”. Añadió que cada partido tiene derecho a realizar sus propios análisis políticos y que este reordenamiento no pone en riesgo los liderazgos de Jara ni del presidente Gabriel Boric.
La dirigente comparó la situación con la oposición, donde —según dijo— existen múltiples candidaturas presidenciales y varias listas parlamentarias, cuestionando que las críticas se concentren únicamente en el oficialismo.
Finalmente, reiteró que la decisión no busca minimizar el hecho, sino reforzar que, pese a las diferencias electorales, la unidad se mantiene en torno a la candidatura presidencial. “Me consta por el trabajo de años que la Federación y Acción Humanista respaldan a Jeannette”, concluyó.