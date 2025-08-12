“La unidad no se pierde”: senadora Vodanovic defiende trabajo del oficialismo pese a quiebre en lista única / VICTOR HUENANTE

Tras la decisión de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y Acción Humanista (AH) de restarse de la lista única del oficialismo para las elecciones parlamentarias de noviembre, la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, defendió el trabajo realizado en las negociaciones y recalcó que la “unidad electoral” del bloque sigue intacta.

La timonel socialista sostuvo que se hicieron “todos los esfuerzos” para llegar a un acuerdo que integrara a ambas colectividades, pero reconoció que había “intereses distintos” y que algunos partidos requieren ampliar su número de candidatos por exigencias legales. “Nuestros secretarios generales hicieron todas las simulaciones, los trabajos, pero aquí hay partidos que, incluso por exigencia legal, necesitan crecer”, señaló.

Consultada sobre si hubo responsabilidad de las tiendas más grandes —en particular el Frente Amplio, el PC, el PS y el PPD— en la negativa a las solicitudes de cupos, Vodanovic evitó apuntar a un culpable y reiteró que “todos hicimos el mejor esfuerzo”.

Pese al quiebre en la lista única, Vodanovic remarcó que las dos listas que competirá el oficialismo “van a jugar en consonancia para lograr una mayoría en el Parlamento”, y que el objetivo central sigue siendo respaldar la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

“La unidad electoral aquí no se pierde. Hay dos listas, pero que van a trabajar juntas para obtener una mayoría parlamentaria y continuar apoyando a nuestra candidata”, enfatizó.