VIDEO. Indignación en Valdivia tras choque: denuncian que conductor ebrio recibió atención antes que adulto mayor que murió

El Servicio de Salud de Los Ríos afirmó que su personal siguió protocolos internacionales, priorizando la atención según la gravedad de los pacientes.

Nelson Quiroz

Rodrigo Hernández

Indignación en Valdivia tras choque: denuncian que conductor ebrio recibió atención antes que adulto mayor que murió

Indignación en Valdivia tras choque: denuncian que conductor ebrio recibió atención antes que adulto mayor que murió

Un adulto mayor de 69 años falleció el pasado domingo en Valdivia tras un accidente de tránsito, en medio de denuncias por una presunta falta de atención médica oportuna por parte del personal del SAMU.

El hecho se viralizó luego que una testigo, Ámbar Mattar, grabara un video donde denuncia que pasaron varios minutos sin que se prestara atención al hombre, quien presentaba múltiples lesiones tras la colisión.

Captura

“Él no recibió ningún tipo de atención. No le tomaron signos vitales ni evaluaron su gravedad, y eso me generó mucha indignación, porque había suficiente personal para atender a ambos lesionados”, aseguró la mujer a Radio ADN, refiriéndose a que en el accidente solo hubo dos víctimas.

Por su parte, el Servicio de Salud de Los Ríos emitió un comunicado señalando que el personal actuó conforme a los protocolos internacionales, priorizando la atención según la gravedad de los pacientes, un proceso conocido como triage.

Desde Fiscalía informaron que el presunto responsable del accidente, quien estaría bajo efectos del alcohol, no ha sido formalizado debido a que permanece internado en estado grave en el Hospital Base de Valdivia. La víctima fatal falleció en dicho hospital a causa de un trauma torácico severo.

Respecto a las amenazas recibidas tras la difusión del video, Ámbar Mattar afirmó que no se siente intimidada y que continuará denunciando hechos que considere injustos.

Imágenes sensibles a continuación:

Ayer ocurrió un terrible accidente de tránsito frente a mi casa. Del cual fui testigo presencial. Un conductor en evidente estado de ebriedad, y además circulando en contra del tránsito, chocó contra el vehículo de un adulto mayor. Lo más doloroso de presenciar esta tragedia fue ver cómo bomberos y paramédicos se concentraron en atender primero al responsable del accidente, argumentando que, según el TRIAGE, debía recibir atención prioritaria. Les pedí a gritos que por favor asistieran al adulto mayor, que estaba evidentemente mal, pidiendo ayuda desesperadamente. Pero nadie se acercó durante varios minutos que fueron vitales. Paradójicamente, el “prioritario” resultó no tener nada grave… y la verdadera víctima, el adulto mayor, falleció posteriormente en el hospital. Cada minuto que pasó sin atención fue tiempo perdido que pudo marcar la diferencia. Es desgarrador y frustrante ver cómo, en nombre de un protocolo mal evaluado, se deja de lado a quien realmente necesita ayuda urgente. Ahora entiendo por qué tantas veces el victimario sobrevive y la víctima no: porque se la abandona en el momento más crítico. La lógica y la humanidad deben ir de la mano de los protocolos. Este señor no solo fue víctima de un conductor irresponsable: también lo fue de un sistema que, en esta ocasión, le dio la espalda.ui

Publicado por Ambar Mattar en Lunes, 11 de agosto de 2025

