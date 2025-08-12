Indignación en Valdivia tras choque: denuncian que conductor ebrio recibió atención antes que adulto mayor que murió

Un adulto mayor de 69 años falleció el pasado domingo en Valdivia tras un accidente de tránsito, en medio de denuncias por una presunta falta de atención médica oportuna por parte del personal del SAMU.

El hecho se viralizó luego que una testigo, Ámbar Mattar, grabara un video donde denuncia que pasaron varios minutos sin que se prestara atención al hombre, quien presentaba múltiples lesiones tras la colisión.

“Él no recibió ningún tipo de atención. No le tomaron signos vitales ni evaluaron su gravedad, y eso me generó mucha indignación, porque había suficiente personal para atender a ambos lesionados”, aseguró la mujer a Radio ADN, refiriéndose a que en el accidente solo hubo dos víctimas.

Por su parte, el Servicio de Salud de Los Ríos emitió un comunicado señalando que el personal actuó conforme a los protocolos internacionales, priorizando la atención según la gravedad de los pacientes, un proceso conocido como triage.

Desde Fiscalía informaron que el presunto responsable del accidente, quien estaría bajo efectos del alcohol, no ha sido formalizado debido a que permanece internado en estado grave en el Hospital Base de Valdivia. La víctima fatal falleció en dicho hospital a causa de un trauma torácico severo.

Respecto a las amenazas recibidas tras la difusión del video, Ámbar Mattar afirmó que no se siente intimidada y que continuará denunciando hechos que considere injustos.

Imágenes sensibles a continuación: