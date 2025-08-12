;

Aníbal Mosa tendría a Iván Zamorano como opción para asumir la gerencia deportiva de Colo Colo

Según información de ADN Deportes, el presidente de Blanco y Negro buscaría seducir a “Bam Bam” para que llegue al cuadro albo como directivo.

Carlos Madariaga

Cristián Alvarado

Aníbal Mosa tendría a Iván Zamorano como opción para asumir la gerencia deportiva de Colo Colo

Aníbal Mosa tendría a Iván Zamorano como opción para asumir la gerencia deportiva de Colo Colo / Agencia Uno

En Colo Colo las aguas están más que movidas respecto a su desarrollo deportivo en el año del centenario, pero también a nivel directivo.

Un foco dentro de los líos existentes en Pedreros está en torno a la distante relación entre la directiva liderada por Aníbal Mosa y el director deportivo del “Cacique”, Daniel Morón.

Al respecto, ya el mandamás de Blanco y Negro podría estar proyectando eventuales cambios en torno a dicha figura.

Según información de ADN Deportes, una opción que estaría manejando Aníbal Mosa es ofrecerle la gerencia deportiva de Colo Colo el próximo año a Iván Zamorano.

Es por ello que, entre una de aquellas instancias con tal de convencerlo fue estar junto a “Bam Bam” en el Monumental el fin de semana ante pasado, en el empate albo con Huachipato.

¿Se dará la opción de que Iván Zamorano sea parte de la directiva de Colo Colo? Habrá que esperar los movimientos de Aníbal Mosa en los próximos meses, pues todavía no hay avances concretos al respecto.

