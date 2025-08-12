De oro y plata: Team Chile de remo suma nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

El Team Chile brilla de la mano del remo. Este martes, en el inicio de una nueva jornada de competencias, la delegación nacional volvió a demostrar su gran momento al sumar dos nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

En las aguas del río Paraguay, Emilia Liewald y Camila Cofré conquistaron la octava presea de oro para nuestro país, luego de ganar la final del dos sin timonel femenino con un tiempo de 7:21.23.

La dupla nacional se impuso en la definición a las locales Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, quienes arriban segundas con 7:27.71. El podio lo completaron las canadienses Ella Mckinley y Riley Richardson con un crono de 7:34.63.

Además, en la categoría doble par de remos cortos femenino, Felipa Rosas y Antonia Liewald se quedaron con la medalla de plata tras finalizar la prueba en el segundo lugar con un tiempo de 7:12.59, muy cerca del oro que quedó en manos de Brasil.

Con estas nuevas preseas, el Team Chile ya suma un total de 18 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, de las cuales 8 son oro, 5 de plata y 5 de bronce, números que podrían seguir aumentando durante este martes.