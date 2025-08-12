;

De oro y plata: Team Chile de remo suma nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025

La delegación nacional abrió otra gran jornada de competencias en las aguas del río Paraguay.

Bastián Lizama

Óscar Muñoz Badilla / Team Chile

Óscar Muñoz Badilla / Team Chile / Oscar Munoz Badilla

El Team Chile brilla de la mano del remo. Este martes, en el inicio de una nueva jornada de competencias, la delegación nacional volvió a demostrar su gran momento al sumar dos nuevas medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

En las aguas del río Paraguay, Emilia Liewald y Camila Cofré conquistaron la octava presea de oro para nuestro país, luego de ganar la final del dos sin timonel femenino con un tiempo de 7:21.23.

Revisa también:

ADN

La dupla nacional se impuso en la definición a las locales Nicole Martínez y Fiorela Rodríguez, quienes arriban segundas con 7:27.71. El podio lo completaron las canadienses Ella Mckinley y Riley Richardson con un crono de 7:34.63.

Además, en la categoría doble par de remos cortos femenino, Felipa Rosas y Antonia Liewald se quedaron con la medalla de plata tras finalizar la prueba en el segundo lugar con un tiempo de 7:12.59, muy cerca del oro que quedó en manos de Brasil.

Con estas nuevas preseas, el Team Chile ya suma un total de 18 medallas en los Juegos Panamericanos Junior 2025, de las cuales 8 son oro, 5 de plata y 5 de bronce, números que podrían seguir aumentando durante este martes.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad