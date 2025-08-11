;

Natación chilena brilla en los Panamericanos Junior: Eduardo Cisternas repite medalla de plata y Edhy Vargas suma una de bronce

El medallero del Team Chile suma 7 oros, 4 platas y 4 bronces.

Javier Catalán

Daniel Ramírez

Óscar Muñoz Badilla / Team Chile

Óscar Muñoz Badilla / Team Chile

El paso del Team Chile en los Juegos Panamericanos Juniors de Asunción 2025 sigue dejando medallas para las arcas nacionales.

En esta ocasión, la natación volvió a brillar con un protagonista que repite podio: Eduardo Cisternas, quien consiguió una nueva presea de plata, esta vez en los 200 metros libres.

El chileno, que ayer ya se colgó una medalla en los 400 metros pecho, completó la prueba en 1:47.99, a solo décimas del oro, que nuevamente fue para el brasileño Stephan Steverink, el mismo rival que lo superó el día anterior.

Por su parte, Edhy Vargas sumó la cuarta medalla de bronce para el Team Chile, logrando un tiempo de 2:00.85 en los 200 metros de espalda.

Además, en la categoría 100 metros mariposa femenino, Montserrat Spielmann obtuvo un destacado quinto lugar, mientras que en la rama masculina de la misma prueba, Elías Ardiles finalizó octavo.

Con la nueva presea conseguida por Eduardo Cisternas, el medallero alcanza los 7 oros, 4 platas y 4 bronces.

