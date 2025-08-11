;

VIDEO. Ganó medalla para Chile en los Juegos Panamericanos Junior con apenas 15 años: “Llego al hotel y tengo que hacer tareas”

En conversación con ADN Deportes en Asunción, Catalina Henríquez destacó su gran presentación en el ciclismo BMX.

Carlos Madariaga

Daniel Ramírez

El Team Chile completó este lunes ya 12 medallas en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción.

La última presea nacional llegó gracias a la gran actuación de Catalina Henríquez en el ciclismo BMX freestyle.

Con apenas 15 años, logró un puntaje de 72.67 puntos, siendo solo superada por las colombianas Luszurley Villegas y Queen Saray, esta última que además de obtener el oro fue cuarta en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024.

“Feliz, muy contenta. Me sentí muy cómoda. Siento que hay mucho que recorrer y hay que trabajar para eso”, comentó una feliz Catalina Henríquez en diálogo con ADN Deportes en Asunción.

Pese a estar en el torneo, debe igual cumplir con sus obligaciones escolares, considerando que está en primero medio en el Liceo Comercial de San Bernardo.

Llego al hotel y tengo que hacer tareas. Casi me sacan del colegio, pero me apoyan mucho en esto y se agradece”, concluyó Catalina Henríquez en ADN Deportes.

