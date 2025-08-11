Formalizan a directora de Educación de Mulchén que atropelló a niño y luego escapó sin prestar ayuda

La directora del Departamento de Educación Municipal de Mulchén, Mónica Colín, será formalizada luego de atropellar a un niño y escapar del lugar sin prestar ayuda.

Según información preliminar, el hecho ocurrió durante la tarde del pasado domingo, cuando la víctima circulaba en su bicicleta.

Tras este accidente, Colín se percató de lo sucedido, sin embargo, huyó sin ofrecer mayor ayuda, por lo que el niño fue trasladado a un recinto asistencial.

Desde la Municipalidad de Mulchén emitieron un comunicado, en el cual señalan que “el hecho está siendo investigado a través de las entidades pertinentes y dado que ocurrió fuera de las funciones administrativas de la funcionaria, debe atenderse como tal“.

“Nosotros como Municipio -en primer lugar- estamos preocupados y ya hemos tomado contacto con la familia del menor afectado", agregaron.

En ese sentido, desde el municipio manifestaron que “si bien un accidente puede sucederle a cualquiera de nosotros, estamos a la espera de los resultados oficiales de la justicia y nos apegaremos a ello".

“Nuestra administración siempre va a priorizar a las personas y sus familias”, cerraron desde la municipalidad.