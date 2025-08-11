Exfigura de SQP se lanza como precandidata a diputada y define su apoyo presidencial

Después de más de una década alejada de la televisión, Carola Julio, reconocida por su paso en programas como SQP y Primer Plano, sorprendió al anunciar su intención de postularse al Congreso.

Este fin de semana fue presentada oficialmente como precandidata a diputada por Evópoli en el Distrito 16 de la región de O’Higgins, que incluye comunas como San Fernando, Pichilemu, Santa Cruz y otras localidades.

Carola Julio ha utilizado sus redes sociales en las últimas semanas para manifestar su visión política y para expresar claramente su apoyo a la candidata presidencial Evelyn Matthei, a quien considera la “futura Presidenta de Chile”.

La periodista, que se alejó de la pantalla tras un polémico incidente en el que fue víctima de insultos por parte de sus compañeros en Primer Plano, busca dar un nuevo rumbo profesional en la Cámara de Diputados.

Entre sus principales compromisos políticos, Carola destaca el fomento del deporte y la promoción de la salud como áreas clave para trabajar en el Congreso.

Con esta candidatura, se suma a la tendencia de figuras del espectáculo que dan el salto a la política, intentando consolidar una carrera en el ámbito público tras años en los medios de comunicación.