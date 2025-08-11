;

EE. UU. Encuentran cadáver de bebé en vehículo fúnebre y detienen a la madre por presunto homicidio

Un empleado de una funeraria en Alabama descubrió el cadáver de Blessence Pearl, de un año, en la parte trasera de un coche fúnebre. Su madre fue arrestada por asesinato horas después.

Mario Vergara

Getty Imagen

Getty Imagen / Francesc Domènech

Lo que parecía ser una mañana rutinaria en la West Gadsden Funeral Home se convirtió en una escena difícil de olvidar. Eran alrededor de las 11:45 a.m. del sábado 9 de agosto cuando un empleado, al revisar la parte trasera de un coche fúnebre, creyó ver una muñeca abandonada. Al acercarse, la realidad lo golpeó con fuerza: no era un juguete, sino el cuerpo sin vida de una niña de apenas un año.

La pequeña fue identificada como Blessence Pearl. Su cuerpo estaba fuera de un ataúd, dentro del vehículo que horas antes había sido usado para un servicio funerario. El propietario del establecimiento, Dantez Robinson, relató a WBRC 6 News que el hallazgo fue completamente inesperado. “Estaba listo para hacer tareas en el lugar y al volver encontramos a una bebé dentro del coche fúnebre”, dijo con la voz quebrada.

La policía de Gadsden llegó rápidamente al lugar, asegurando la escena e iniciando una investigación que, en menos de 12 horas, pasaría de la incertidumbre a un arresto. Blessence era hija de Terica Pearl, de 29 años, quien fue identificada como la principal sospechosa y detenida en la madrugada del domingo 10 de agosto. La madre permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Etowah, sin derecho a fianza, acusada de asesinato.

Revisa también:

ADN

El teniente Dusty Ford destacó la rapidez con la que se logró la detención, mientras que el jefe de policía aseguró que “la memoria de este niño permanecerá con nosotros, y continuaremos luchando por la justicia en cada caso, sin importar lo difícil que sea”. El alcalde de la ciudad, Craig Ford, calificó el hecho como “un caso difícil para todos los implicados” y subrayó que el arresto representa un paso hacia la justicia para la víctima.

Las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Blessence Pearl y a que su cuerpo apareciera en un coche fúnebre aún no han sido esclarecidas por las autoridades. Lo que sí queda claro, es que aquel sábado la rutina de una funeraria se quebró con una imagen imposible de borrar, dejando a toda una comunidad sumida en el desconcierto y el dolor.

Contenido patrocinado

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Ya no se esconden: la foto que revela la relación entre dos destacados actores de la TV chilena

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

Granjeros estadounidenses utilizan la voz de Scarlett Johansson para ahuyentar a los lobos

&#039;Un personaje muy atractivo&#039;: Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

'Un personaje muy atractivo': Filtran que famosa y polémica figura llegaría al nuevo programa de Chilevisión

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: &#039;Yo he sido patas negras...&quot;

Comunicador de Mega impacta con inesperada declaración: 'Yo he sido patas negras..."

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

BTS se suma al próximo álbum tributo de Michael Jackson: ¿Qué se sabe del proyecto?

&#039;Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei&#039;: Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

'Hace cuatro años, me amputaba la mano antes de votar por Matthei': Pía Barros reflexionó sobre las presidenciales

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: &#039;Aún no existe&#039;

Chappell Roan confiesa que su próximo disco podría tardar 5 años: 'Aún no existe'

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

Men Chile Fashion Week 2025: moda masculina con identidad

&#039;Ellos despertaron mi alma musical&#039;: Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

'Ellos despertaron mi alma musical': Juanes sorprende al revelar su admiración por una icónica banda chilena

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad