Lo que parecía ser una mañana rutinaria en la West Gadsden Funeral Home se convirtió en una escena difícil de olvidar. Eran alrededor de las 11:45 a.m. del sábado 9 de agosto cuando un empleado, al revisar la parte trasera de un coche fúnebre, creyó ver una muñeca abandonada. Al acercarse, la realidad lo golpeó con fuerza: no era un juguete, sino el cuerpo sin vida de una niña de apenas un año.

La pequeña fue identificada como Blessence Pearl. Su cuerpo estaba fuera de un ataúd, dentro del vehículo que horas antes había sido usado para un servicio funerario. El propietario del establecimiento, Dantez Robinson, relató a WBRC 6 News que el hallazgo fue completamente inesperado. “Estaba listo para hacer tareas en el lugar y al volver encontramos a una bebé dentro del coche fúnebre”, dijo con la voz quebrada.

La policía de Gadsden llegó rápidamente al lugar, asegurando la escena e iniciando una investigación que, en menos de 12 horas, pasaría de la incertidumbre a un arresto. Blessence era hija de Terica Pearl, de 29 años, quien fue identificada como la principal sospechosa y detenida en la madrugada del domingo 10 de agosto. La madre permanece bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Etowah, sin derecho a fianza, acusada de asesinato.

El teniente Dusty Ford destacó la rapidez con la que se logró la detención, mientras que el jefe de policía aseguró que “la memoria de este niño permanecerá con nosotros, y continuaremos luchando por la justicia en cada caso, sin importar lo difícil que sea”. El alcalde de la ciudad, Craig Ford, calificó el hecho como “un caso difícil para todos los implicados” y subrayó que el arresto representa un paso hacia la justicia para la víctima.

Las circunstancias exactas que llevaron a la muerte de Blessence Pearl y a que su cuerpo apareciera en un coche fúnebre aún no han sido esclarecidas por las autoridades. Lo que sí queda claro, es que aquel sábado la rutina de una funeraria se quebró con una imagen imposible de borrar, dejando a toda una comunidad sumida en el desconcierto y el dolor.