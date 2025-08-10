Israel mata a cinco periodistas palestinos durante ataque a Gaza

El Ejército de Israel confirmó que dieron muerte a cinco periodistas palestinos durante un nuevo bombardeo en la franja de Gaza este domingo, entre ellos a Anas al Sharif, reportero de la cadena catarí Al Jazeera,

Israel ya había señalado de terrorista en varias ocasiones al reconocido comunicador, aunque nunca presentaron pruebas verificables de su afiliación a una milicia.

En primera instancia, la cadena Al Jazeera informó la muerte de Al Sharif. Sin embargo, con el paso de las horas, el medio de comunicación palestino confirmó el deceso de otros cuatro comunicadores: el reportero Mohammed Qreiquea, los fotógrafos Ibrahim Zaher y Mohamed Aliwa, además de su conductor, Mohammed Nofal, al que el Gobierno gazatí señaló además como fotoperiodista asistente.

Apenas media hora antes del ataque, el periodista publicó en su propio perfil de la red social X un video mostrando la proximidad de los bombardeos que azotaban en ese momento a la Ciudad de Gaza, acompañado del texto: “Bombardeos sin parar... Desde hace dos horas, la agresión israelí se intensifica en la Ciudad de Gaza”.

También compartió en redes sociales otro texto sobre la expansión de la ofensiva israelí en la capital: “Si esta locura no termina, Gaza quedará reducida a ruinas, las voces de sus gentes silencias, sus caras borradas. Y la historia los recordará como testigos silenciosos de un genocidio que decidieron no detener”.

El Ejército israelí asegura que Al Sharif estaba vinculado al grupo islamista Hamás, presentando como pruebas dos documentos cuyo origen no detalló y que no pueden ser verificados.