Declaran Alerta Ambiental en la RM para este martes 12 de agosto: revisa la restricción vehicular

La restricción rige entre las 07:30 y 21:00 horas, de lunes a viernes.

Javiera Rivera

La Delegación Presidencial de la región Metropolitana anunció que este martes 12 de agosto regirá Alerta Ambiental en las 52 comunas de la región, debido a la mala calidad del aire y siguiendo las recomendaciones de la Seremi de Medio Ambiente.

La medida incluye la prohibición de encender calefactores a leña o derivados de la madera —excepto los de pellets— y de realizar quemas agrícolas. Además, se mantendrá la restricción vehicular habitual.

Restricción vehicular

Autos, motocicletas y station wagons sin sello verde (comercializados antes de 2002): todos los dígitos dentro del anillo de Américo Vespucio.

  • Fuera del anillo (provincia de Santiago, Puente Alto y San Bernardo): patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.
  • Vehículos catalíticos con sello verde: patentes terminadas en 8 y 9.
  • Motocicletas con sello verde (inscritas antes del 1 de septiembre de 2010): patentes terminadas en 6 y 7.
  • Transporte de carga y camionetas sin sello verde: patentes terminadas en 6, 7, 8 y 9.

La restricción rige entre las 07:30 y 21:00 horas, de lunes a viernes. Las multas por incumplir la norma van de 1 a 1,5 UTM (aproximadamente entre $68.000 y $103.000).

