Este tipo de alergia podría estar causando tu caída de cabello, según expertos de salud

Este hallazgo reciente ha sorprendido a la comunidad médica.

Javiera Rivera

Pérdida de cabello

Pérdida de cabello / Boy_Anupong

La fiebre del heno, también conocida como alergia al polen, no solo provoca estornudos, congestión e irritación ocular. Según especialistas, también puede desencadenar pérdida de cabello.

En el Reino Unido, 1 de cada 4 adultos sufre esta alergia, y aunque la mayoría presenta síntomas respiratorios, un pequeño porcentaje nota que su cabello se debilita o cae con mayor facilidad.

El doctor Balwi, cirujano capilar de la clínica Elithair, explica que cuando el sistema inmunológico reacciona al polen, libera histamina, lo que provoca inflamación en las vías respiratorias y en el cuero cabelludo.

Esta respuesta puede hacer que el organismo ataque los folículos pilosos, causando su debilitamiento y caída.

Señales de alerta

Entre los síntomas que podrían indicar que la fiebre del heno está afectando tu cabello se encuentran:

  • Picazón o irritación en el cuero cabelludo
  • Dolor de cabeza y cansancio
  • Adelgazamiento gradual del cabello
  • Caída repentina o aumento en la cantidad de cabello que se desprende

Cómo prevenir la caída de cabello

El especialista recomienda dos medidas clave:

  • Tratar los síntomas de la fiebre del heno con antihistamínicos, sprays nasales o, en casos severos, inyecciones indicadas por un médico.
  • Evitar rascarse la cabeza, ya que esto agrava la inflamación y favorece la caída.

Además, se aconseja usar sombreros al aire libre, aplicar cremas barrera en el cuero cabelludo y mantener hábitos capilares saludables, como champús suaves y evitar peinados muy tirantes.

El estrés puede potenciar la caída del cabello, por lo que incorporar rutinas de relajación, ejercicio o actividades recreativas es fundamental para reducir su impacto.

Javiera Rivera

