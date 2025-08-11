;

Crystal Palace pasó en pocas horas de ganar un inédito título a ser castigados por el TAS

El elenco inglés se quedó con el primer trofeo de la temporada 2025-2026 en Inglaterra, pero sufrió un duro golpe a sus aspiraciones continentales.

Carlos Madariaga

Crystal Palace pasó del cielo al infierno en menos de 24 horas respecto al desarrollo incipiente de su temporada 2025-2026.

Ayer domingo, los campeones de la FA Cup pudieron disputar por primera vez en su historia la Community Shield, trofeo que da inicio a cada año en el fútbol inglés y que confronta al campeón vigente de la Premier League con el monarca de la FA Cup.

Liverpool se puso dos veces en ventaja, con los tantos de sus flamantes refuerzos, Hugo Ekitike y Jeremie Frimpong, pero Crystal Palace logró forzar los penales gracias a los goles de Jean-Philippe Mateta e Ismaila Sarr.

En el desempate, Dean Henderson fue la gran figura al contener los remates de Mohamed Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Eliott para facilitar el 3-2 con el que los londinenses se quedaron con la Community Shield por primera vez en su historia.

Sin embargo, hoy lunes, la resaca de la celebración en el Crystal Palace tuvo mal sabor ante la notificación que hizo el TAS en su contra respecto a la participación internacional que debían tener.

Por ganar la FA Cup, tenían un cupo listo para jugar la Europa League. Sin embargo, por la regla de la multipropiedad de clubes, UEFA rechazó dicha opción al haber estado al alero de John Textor, quien tiene la propiedad del Olympique Lyon, también clasificado al mismo torneo continental.

Si bien el estadounidense dejó Crystal Palace a principios de julio, el ente regulador del fútbol europeo planteó que el ceder acciones de un club para cumplir con la regla tenía plazo hasta el 1 de marzo.

Los ingleses se quejaron ante el TAS apuntando al derecho que tenían para jugar Europa League, pero desde el tribunal avaló la determinación de la UEFA.

Ante esto, Crystal Palace fue “descendido” a disputar la Conference League y su lugar en la Europa League será ocupado por el Nottingham Forest, que fue séptimo en la última temporada de la Premier League.

