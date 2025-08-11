Después de 17 años, la estrella australiana Kylie Minogue volvió a los escenarios chilenos. La primera cita fue el sábado 9 de agosto en el Gran Arena Monticello, donde no solo desplegó su talento, sino también su cercanía: firmó discos de vinilo, leyó carteles del público y hasta invitó al escenario a un fan que llegó vestido como ella, sorprendiéndolo con una firma en el brazo.

La artista arribó a Chile el viernes 8 desde Buenos Aires y se ha instalado en un hotel del sector oriente de Santiago.

En su paso, ha mostrado un estilo de vida lejos de los excesos: en su backstage no hay alcohol, solo snacks saludables como bastones de verduras, galletas de arroz y huevos, renovados cada dos horas, recogió Culto de La Tercera.

El espectáculo, parte de su Tension Tour y con 28 canciones divididas en cuatro segmentos, recorre toda su carrera: desde clásicos como Fever (2001) y Rhythm of Love (1990) hasta temas de su último álbum Tension II (2024).

Incluye pasarelas, un segundo escenario para versiones acústicas y constantes cambios de vestuario, para lo cual llegó con 10 grandes maletas y un equipo de seis vestuaristas, mitad propio y mitad local.

Este martes 12 de agosto será el turno del Movistar Arena, con entradas prácticamente agotadas. Solo quedan boletos en sectores específicos como Diamante, Platea Baja y Platea Alta con vista parcial.

En redes sociales, Kylie dejó un mensaje que encantó a sus seguidores chilenos: “Hot like Chile-e-e. 🤍💙❤️ Graaaaciaaaaaas!!!!!!”, acompañado de fotos con atuendos inspirados en la bandera nacional.

Tras su paso por Santiago, la diva continuará su gira sudamericana con paradas en São Paulo, Bogotá y México.

