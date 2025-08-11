Trabajó con Víctor Jara: falleció uno de los más importantes compositores clásicos del continente

En la ciudad de Lima, a los 99 años, dejó este mundo Celso Garrido-Lecca Seminario (1926-2025), compositor peruano, considerado como uno de los más importantes en el ámbito de la música de tradición escrita, o clásica, de toda Latinoamérica. La noticia la dio a conocer a través de redes sociales su hijo, también compositor, Gonzalo Garrido-Lecca.

Desde los años ’50 y hasta el golpe de estado de 1973, Garrido-Lecca desarrolló su trabajo en Chile, llegando a entablar amistad con buena parte de nuestros compositores e instrumentistas de vanguardia. Alternó el cultivo de las técnicas modernas de composición con lo propiamente latinoamericano. Eso lo llevó a acercarse al movimiento de la Nueva Canción Chilena, en especial a Víctor Jara, para quien compuso dos canciones: “Vamos por Ancho Camino” y “BRP”.

Un poco antes del término del gobierno de Allende, trabajó en un ballet inconcluso titulado ‘Los Siete Estados’, que iba a contar con coreografía de Patricio Bunster, y la participación de Jara, el grupo Inti-Illimani y la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. El 11 de septiembre truncó ese proyecto y el compositor debió volver a su natal Perú.

De vuelta en su país, llevó allá la idea de la “cantata popular” que se materializó en su obra ‘Donde Nacen los Cóndores’ (1976). Otras obras posteriores son ‘Retablos Sinfónicos’ (1980) y el oratorio a gran escala ‘El Movimiento y el Sueño’, que compuso en 1984, pero pudo recién ser estrenado en Lima en 2016.

En 2000 obtuvo el Premio Iberoamericano de la Música “Tomás Luis de Victoria”, uno de los más importantes para compositores clásicos de habla latina. Eso llevó a que la Sinfónica Nacional de Chile grabara un CD en su honor, el que incluía su Sinfonía No.2 ‘Introspecciones’.

En 2016 el sello Naxos, uno de los más importantes del mundo, grabó un disco con varias de sus obras sinfónicas, siendo un válido reconocimiento a un compositor fundamental.