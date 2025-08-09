Once muertos y 45 heridos deja choque frontal entre autobús y camión en Brasil

Santiago

Un grave accidente de tránsito dejó once personas fallecidas y 45 heridas la noche del viernes en el centro oeste de Brasil, luego de que un autobús de pasajeros colisionara de frente con un camión de carga que transportaba semillas de algodón.

El hecho ocurrió a las 21:40 horas locales, cerca de la localidad de Lucas do Río Verde, en el estado de Mato Grosso, según informó la Policía Rodoviaria Federal.

De los heridos, once presentan lesiones graves, 26 de mediana consideración y ocho leves. El conductor del camión sufrió heridas moderadas.

La empresa Rio Novo, propietaria del autobús que viajaba entre Cuiabá y Sinop, señaló que su prioridad es atender a las víctimas y sus familias. Las causas del accidente aún son investigadas.