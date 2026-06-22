A 22 meses de su formalización por el caso audios: Colegio de Abogados expulsa de forma unánime a Luis Hermosilla

Un severo golpe institucional recibió el cuestionado abogado Luis Hermosilla Osorio, luego de que el tribunal ético del Colegio de Abogados decidiera de manera unánime sancionarlo con la medida de expulsión del gremio. La determinación, gatillada a raíz de su participación y nexos en el denominado Caso Audio, fue oficializada por la mesa directiva de la orden a través de un comunicado emitido de cara a la opinión pública.

El proceso disciplinario en contra del jurista se inició de oficio por instrucción de la presidencia del gremio, fijándose hitos investigativos con fechas 10 de abril de 2024 y 27 de enero de 2025. Según explicó la entidad, las pesquisas abordaron “hechos públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional del Colegio de la Orden”. Tras completar el análisis técnico de los antecedentes, el Tribunal Ético dictó su sentencia definitiva el pasado 4 de junio de 2026, aplicando el castigo de expulsión conforme a las facultades de sus estatutos vigentes.

La contraofensiva de Hermosilla en tribunales

Pese a la contundencia y unanimidad de la condena ética, Luis Hermosilla decidió no acatar de forma pasiva la resolución gremial y trasladó el conflicto hacia la arena de la justicia ordinaria. El pasado 17 de junio de 2026, la defensa del abogado ingresó formalmente un recurso de apelación invocando el reglamento disciplinario de la orden y las garantías consagradas en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política. Con esta maniobra, la validez del castigo quedará ahora bajo la revisión técnica de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago.

El fin del secreto gremial

La expulsión de Hermosilla se había mantenido bajo un estricto régimen de reserva interna y recién fue notificada a los miembros del consejo general del gremio hace un par de días. Ante la gravedad de los hechos, diversos consejeros presionaron internamente para que la determinación fuera comunicada de manera transparente a la ciudadanía.

Sin embargo, la mesa directiva que hoy encabeza Ramiro Mendoza optó de forma estratégica por esperar a que el afectado ingresara su reclamación en sede jurisdiccional antes de destapar el documento. Al cierre de su declaración, el Colegio de Abogados enfatizó que esta resolución unánime “reafirma su compromiso con la observancia de los principios éticos que rigen el ejercicio de la profesión y con el adecuado funcionamiento de sus mecanismos disciplinarios, en resguardo de la fe pública y de la dignidad de la abogacía”.