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Noruega - Senegal: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El elenco de Erling Haaland busca su segunda victoria en la Copa del Mundo.

Carlos Madariaga

Noruega - Senegal: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

Noruega - Senegal: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Visionhaus

En el marco de la disputa de la jornada del lunes 22 de junio por la fase de grupos del Mundial 2026, habrá otro interesante choque.

Este juego involucra a Noruega, que con un doblete de Erling Haaland tuvo un debut soñado al golear a Irak.

Ahora, los nórdicos van por una segunda victoria que les asegure un cupo en dieciseisavos de final, para lo cual se medirán ante un Senegal necesitado de ganar luego de caer en el estreno ante Francia.

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¿A qué hora juega Noruega - Senegal por el Mundial 2026?

Europeos y africanos jugarán el lunes 22 de junio a las 20:00 horas de Chile en el MetLife Stadium de Nueva York, Estados Unidos, en duelo válido por el grupo I.

¿Dónde ver por TV el partido entre Noruega - Senegal por el Mundial 2026?

Este decisivo duelo será transmitido por televisión abierta en Chile a través de Chilevisión. También se podrá ver por DSports, un canal exclusivo para clientes de Directv.

En cuanto a las plataformas de streaming, el partido estará disponible por DGO y Paramount.

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