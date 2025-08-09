Este sábado, un violento turbazo se registró en una joyería de la comuna de Maipú, donde delincuentes sustrajeron cerca de $50 millones en especies.

Según información policial, al menos 8 antisociales a bordo de un vehículo llegaron hasta la joyería San Sebastián, ubicada al interior de un supermercado Jumbo, donde 7 de ellos se bajaron e intimidaron a una trabajadora y a un guardia.

Los ladrones se llevaron aros, argollas y anillos de oro y plata, y tras cometer el ilícito huyeron en dirección desconocida.

El inspector Renato Caro, de la Brigada de Robos (Biro) Occidente, detalló que uno de los guardias que custodiaba el supermercado fue trasladado a un recinto asistencial tras ser reducido y sufrir lesiones leves.

Las labores investigativas continúan en el lugar para dar con la identidad de los delincuentes que protagonizaron este turbazo en una joyería de Maipú.