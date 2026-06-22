Todos los récords que hoy rompió Messi en el Mundial y el único que aún se resiste: casi imposible de superar

Lionel Messi vivió otra jornada histórica con la camiseta de la selección de Argentina. El astro trasandino se transformó en el máximo goleador de los Mundiales tras marcar un doblete en la victoria 2-0 sobre Austria, por la segunda fecha del Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

El delantero del Inter Miami llegó a las 18 conquistas en la cita planetaria desde su debut en Alemania 2026, superando así el histórico registro de Miroslav Klose, con quien hasta hoy compartía el primer lugar de la tabla de goleadores con 16 dianas.

Pero ese no fue el único registro que rompió el rosarino. A través de redes sociales, la cuenta oficial de Guinness World Records compartió una lista con todas las marcas que el “10” argentino superó este lunes con la “Abiceleste”.

Con su presencia como titular ante los austriacos en el Estadio de Dallas, Messi se convirtió en el futbolista con más partidos disputados en la historia de la Copa del Mundo (con 28).

Además, se transformó en el futbolista que acumula más minutos jugados en la historia del torneo. En total, el cronómetro para el ex Barcelona y PSG marca 2.489 minutos en la competición.

Otro registro establecido por Messi esta tarde es que, con la mencionada victoria ante Austria, es el futbolista con más partidos ganados en la Copa del Mundo, con un total de 18.

El único récord que todavía se resiste

Entre tantos registros superados, existe uno que sigue luciendo extremadamente lejana. Se trata de los 13 goles que el francés Just Fontaine anotó en un solo Mundial, durante la edición de Suecia 1958.

Messi ya cuenta con cinco tantos en el Mundial 2026 y necesita seguir extendiendo una campaña extraordinaria para acercarse a una cifra que lleva casi 70 años sin ser superada.