Vallejo y polémica con Desbordes por operativos en Meiggs: “No entiendo de dónde viene esta disputa de protagonismo”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Camila Vallejo, se refirió durante esta jornada a la polémica que sostiene con el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, respecto a las intervenciones de seguridad en el barrio Meiggs.

Esto porque la vocera señaló previamente que estos operativos han sido una “decisión política del Gobierno”, algo a lo que el jefe comunal se mostró en contra, tildando los dichos de Vallejo como “mentiras”.

En ese sentido, la ministra de la Segegob reiteró su postura en conversación con Mesa Central de Canal 13, indicando que “yo no entiendo de dónde viene esta disputa de protagonismo, a mí no me interesa eso”.

“Lo que yo he dicho es algo totalmente cierto: las intervenciones que se vienen desarrollando en Barrio Meiggs son intervenciones del Estado”, aseveró.

Según argumentó la vocera, el alcalde Desbordes “dijo que yo faltaba a la verdad por decir que había un trabajo del Estado, y es obvio que el Servicio de Impuestos Internos, que las policías, que Aduanas, que el Ministerio de Seguridad Pública son parte del Estado”.

“Yo no entiendo por qué esta polémica de protagonismo, porque aquí ha habido un trabajo del Estado, donde el Gobierno ha tomado una decisión política desde el día uno de favorecer, de ayudar, de coordinar a instituciones del Estado con la administración anterior y con esta administración”, reiteró, complementando además que a Desbordes “jamás se le ha restado mérito”

Finalmente, Vallejo llamó a la “tranquilidad” al alcalde de Santiago, asegurando que este tipo de intervenciones en el barrio Meiggs “van a seguir realizándose”.