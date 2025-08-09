;

Mario Desbordes detalla plan de intervención en barrio Meiggs: “No es un simple copamiento”

El alcalde de Santiago aseguró que el operativo busca recuperar y mantener la seguridad en el sector, desbaratando redes de microtráfico y comercio ilegal.

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes (RN), explicó este sábado en Meganoticias Siempre Juntos el alcance del plan de intervención en el barrio Meiggs, señalando que no se trata de un simple “copamiento” policial, sino de una estrategia integral para “recuperar y mantener” el control de las calles.

Según detalló, la iniciativa incluye operativos contra bandas de microtráfico, comercio ilegal y bodegas clandestinas, en coordinación con el Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo, la Dirección de Aduanas, el Ministerio de Seguridad y el delegado presidencial Gonzalo Durán (FA).

Desbordes enfatizó que el objetivo es evitar que, tras el retiro de comerciantes ambulantes, la situación vuelva a su estado anterior.

“Lo que estamos haciendo ahora, que es distinto, es mantener el control de ese espacio público y asegurar que la desarticulación de las mafias sea permanente”, afirmó.

