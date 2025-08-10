VIDEOS. Las imágenes que dejó el terremoto en Turquía: edificios derrumbados y varios heridos
El presidente Recep Tayyip Erdoğan expresó su apoyo a los damnificados.
Un fuerte terremoto de magnitud 6,1 sacudió este domingo en la región de Mármara, en el noroeste de Turquía, dejando a su paso escenas de caos y destrucción.
Las imágenes que circulan muestran edificios reducidos a escombros, calles llenas de polvo y a decenas de personas intentando rescatar sobrevivientes entre los restos.
El sismo, registrado a las 19:53 hora local (16:53 GMT), tuvo su epicentro en el distrito de Sindirgi, a 11 kilómetros de profundidad, según la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD).
El movimiento telúrico se sintió en un amplio radio, incluyendo grandes ciudades como Estambul, Esmirna, Bursa y Kocaeli, generando pánico entre la población.
Edificios colapsados y rescates en marcha
El alcalde de Sindirgi, Serkan Sak, confirmó que al menos diez edificios se derrumbaron, y que cuatro personas fueron rescatadas con vida de entre los escombros.
Por su parte, equipos de emergencia trabajan para llegar a dos víctimas atrapadas. El ministro del Interior, Ali Yerlikaya, informó que hasta ahora cuatro personas han sido hospitalizadas.