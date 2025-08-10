;

Terremoto de magnitud 6.1 sacude la región de Mármara, Turquía

El sismo, con epicentro cerca de Bigadiç, fue percibido en varias ciudades, incluyendo Estambul.

Verónica Villalobos

Santiago

Un sismo de magnitud 6.1 se registró este domingo en la región de Mármara, al noreste de Turquía, con epicentro ubicado a 10 kilómetros al sureste de Bigadiç, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El movimiento telúrico se sintió en varias zonas del país, incluyendo Estambul.

Las autoridades turcas, a través del ministro del Interior Ali Yerlikaya, informaron que la Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) y los equipos correspondientes iniciaron de inmediato labores de evaluación y monitoreo.

Hasta el momento, no se reportan eventos adversos mayores, aunque Yerlikaya confirmó el derrumbe de un edificio en el distrito de Sındırgı.

Medios locales indican que hay heridos por la emergencia, aunque todavía no se dispone de información oficial sobre el número de afectados. Las autoridades mantienen una vigilancia estrecha de la situación mientras continúan las labores de rescate y evaluación.

Noticia en desarrollo.

