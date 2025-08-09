Trump ordena al ejército de EE.UU. combatir a cárteles latinoamericanos designados como “terroristas globales”

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que ha instruido al ejército para enfrentar a cárteles latinoamericanos que Washington clasifica como “organizaciones terroristas globales”.

Revisa también Ya hay fecha: Donald Trump confirma su reunión con Vladímir Putin

La medida, que según varios medios incluiría un decreto firmado en secreto, busca intensificar la lucha contra el tráfico de fentanilo y otras drogas.

Entre los grupos en la lista figuran el Cártel de Sinaloa, el Tren de Aragua, la pandilla MS-13 y el Cártel de los Soles, este último señalado por la Casa Blanca como liderado por Nicolás Maduro.

Según reportes de The New York Times y The Wall Street Journal, el Pentágono prepara opciones que podrían incluir el uso de fuerzas especiales, en coordinación con los países afectados.