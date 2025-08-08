;

Enel confirma amplios cortes de luz en Santiago este sábado: revisa comunas, horarios y mapas

Los trabajos que programó la empresa en la capital durarán varias horas.

Javier Méndez

Enel confirma amplios cortes de luz en Santiago este sábado: revisa comunas, horarios y mapas

/ alejomiranda

La empresa Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados en la ciudad de Santiago, en la región Metropolitana.

Las situaciones se desplegarán en distintas comunas este sábado 9 de agosto, solo durarán algunas horas y afectarán a entorno acotados.



Todos los detalles se pueden encontrar a través su apartado de “Emergencias” en su sitio web oficial.

Los trabajos programados son actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”, es la explicación que entregan.

“Son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”, advierten.

Cortes de luz en Santiago este sábado 9 de agosto: estas son las comunas, mapas y horarios de la pausa de Enel

  • Comuna de La Florida (y parte de Peñalolén): Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

  • Comuna de La Reina: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

  • Comuna de Ñuñoa (y parte de La Reina): Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.

  • Comuna de Providencia: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.

  • Comuna de Estación Central: Desde las 14:00 horas hasta las 15:30 horas.

  • Comuna de San Miguel: Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.


Si se quiere averiguar sobre una dirección en específico se debe ingresar a la plataforma (pinchando aquí) y escribir el detalle en la barra de “Buscar dirección...”.

Un dato no menor: si los trabajos afectan a una personas que son electrodependiente, los números de teléfonos de asistencia son los siguientes:

  • 600 696 0000
  • 800 800 696
  • 22 696 0000

