Enel confirma amplios cortes de luz en Santiago este sábado: revisa comunas, horarios y mapas
Los trabajos que programó la empresa en la capital durarán varias horas.
La empresa Enel informó sobre nuevos cortes de luz programados en la ciudad de Santiago, en la región Metropolitana.
Las situaciones se desplegarán en distintas comunas este sábado 9 de agosto, solo durarán algunas horas y afectarán a entorno acotados.
Todos los detalles se pueden encontrar a través su apartado de “Emergencias” en su sitio web oficial.
“Los trabajos programados son actividades que realiza Enel Distribución para poder mejorar la calidad de servicio, realizar mantenimiento y conectar nuevos clientes”, es la explicación que entregan.
“Son avisados anticipadamente para que los usuarios puedan planificar sus actividades”, advierten.
Cortes de luz en Santiago este sábado 9 de agosto: estas son las comunas, mapas y horarios de la pausa de Enel
- Comuna de La Florida (y parte de Peñalolén): Desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Comuna de La Reina: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Comuna de Ñuñoa (y parte de La Reina): Desde las 10:00 horas hasta las 17:00 horas.
- Comuna de Providencia: Desde las 10:30 horas hasta las 16:30 horas.
- Comuna de Estación Central: Desde las 14:00 horas hasta las 15:30 horas.
- Comuna de San Miguel: Desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
Si se quiere averiguar sobre una dirección en específico se debe ingresar a la plataforma (pinchando aquí) y escribir el detalle en la barra de “Buscar dirección...”.
Un dato no menor: si los trabajos afectan a una personas que son electrodependiente, los números de teléfonos de asistencia son los siguientes:
- 600 696 0000
- 800 800 696
- 22 696 0000