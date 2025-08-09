;

Grave ataque deja a una persona en riesgo vital en La Pintana: Fiscalía lidera intensa investigación

Las autoridades señalaron que el objetivo es esclarecer las circunstancias de este homicidio frustrado.

Javiera Rivera

Durante la madrugada de este sábado, un intento de homicidio se registró en la población Pablo de Roca, en la comuna de La Pintana, Región Metropolitana, dejando a una persona en riesgo vital.

El caso está en manos del fiscal preferente del Equipo Contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Milibor Bugueño, quien encabeza las diligencias para dar con los responsables.

En el lugar del ataque, personal del OS9 de Carabineros y del Laboratorio de Criminalística de la PDI levantó importantes evidencias balísticas que serán clave para el desarrollo de la causa.

Fuentes de la investigación indicaron que, tras un llamado de emergencia en horas de la madrugada, se desplegó un amplio operativo policial en la zona.

Como parte de las diligencias, se revisan cámaras de seguridad del sector y se toman declaraciones de testigos que podrían aportar datos relevantes.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, fue sometida a una cirugía de urgencia, donde se le extrajo un proyectil que será analizado como evidencia. Su condición médica se mantiene en estado crítico.

Las autoridades reforzaron que el objetivo principal es esclarecer las circunstancias del ataque y asegurar que los autores enfrenten la justicia.

