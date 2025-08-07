;

Rusia confirma que Vladímir Putin y Donald Trump se reunirán en los próximos días para hablar Ucrania

“Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva”, señalaron desde el Kremlin.

Este jueves, el asesor en política internacional del Kremlin, Yuri Ushakov, confirmó que los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y Estados Unidos, Donald Trump, se reunirán en los próximos días.

“La fecha aproximada se fijó para la próxima semana, pero las partes están empezando a prepararse para esta importante reunión y es difícil predecir cuántos días tomarán sus preparativos”, dijo Ushakov.

El diplomático subrayó que “el lugar de la reunión también fue, en principio, acordada, pero informaremos de ello un poco más tarde”.

También destacó que la propuesta de celebrar una cumbre entre Putin y Trump es de la Casa Blanca, cuyo emisario especial, Steve Witkoff, se reunió el miércoles con el líder ruso en el Kremlin.

Lo importante es que esta reunión sea exitosa y productiva”, subrayó.

Ushakov también se refirió a una futura reunión entre ambos mandatarios y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski. “La parte rusa dejó esa posibilidad totalmente sin comentarios”, explicó.

Y agregó: “Considero que ambas partes pueden sentirse satisfechos con el resultado de la conversación”.

Trump, que ha mantenido seis conversaciones telefónicas con Putin desde principios de año, había dicho la víspera que existían “muchas posibilidades” de que la reunión tuviera lugar “muy pronto”.

Putin no se reúne con un líder estadounidense desde la cumbre celebrada con Joe Biden en junio de 2021 en Ginebra, mientras se vio por última vez las caras con Trump en junio de 2019, encuentro celebrado en Helsinki.

