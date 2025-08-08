;

Tras inesperada suspensión: ya hay nuevas fechas para la gira de Myriam Hernández en Chile

La cantante chilena tuvo que reagendar su concierto por problemas con la productora con la que trabajaba entonces.

Alejandro Basulto

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

Myriam Hernández confirmó la reprogramación de seis fechas de su Tauro World Tour 2025 en Chile, luego de inconvenientes que escaparon a su control.

Previamente, la cantante y su equipo comunicaron que los compromisos fijados para agosto en Iquique, Antofagasta, La Serena, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt no se realizarán en las fechas originalmente previstas.

“Por respeto a nuestro público y el vínculo sincero que tenemos con las y los fans, informamos que la gira de Myriam Hernández (…) deberá ser reprogramada debido a incumplimientos por parte de ‘NyN Producciones’”, indicaron entonces a través de un comunicado.

ADN

En ese momento, según el mismo mensaje, indicaron que “asuntos contractuales, técnicos y logísticos que no fueron cumplidos ponían en riesgo la calidad e integridad del espectáculo, y por ende, la seguridad de los asistentes que Myriam siempre procura entregar en sus presentaciones”.

Las nuevas fechas en Chile del tour de Myriam Hernández

La producción de estos recitales quedará ahora en manos de Bizarro Live Entertainment, la misma empresa que llevó adelante su exitoso concierto en el Estadio Nacional en mayo. Los cambios implican nuevas fechas y locaciones:

  • Antofagasta: Estadio Sokol – sábado 8 de noviembre de 2025
  • Talcahuano: Coliseo La Tortuga – viernes 21 de noviembre de 2025
  • Iquique: Gimnasio Casa del Deportista – viernes 28 de noviembre de 2025
  • La Serena: Coliseo Municipal – domingo 30 de noviembre de 2025
  • Temuco: Gimnasio UFRO – domingo 7 de diciembre de 2025
  • Puerto Montt: Arena Puerto Montt – domingo 14 de diciembre de 2025

La venta de entradas para esta nueva etapa comenzará el martes 12 de agosto a las 12:00 horas, a través del sistema Puntoticket.

Los tickets adquiridos anteriormente seguirán siendo válidos. Y quienes prefieran la devolución podrán solicitarla enviando un correo a devoluciones@ticketplus.cl.

