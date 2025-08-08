Subsidio Eléctrico 2025: qué familias tendrán casi $70 mil de rebaja y en qué fecha publican los resultados

Según la autoridad, el tercer proceso de postulación al Subsidio Eléctrico 2025 en Chile terminó a mediados de julio con casi 300 mil movimientos entre nuevas solicitudes y actualizaciones de datos.

Todo consistió en un nuevo llamado del beneficio transitorio surgido tras el alza en las tarifas del suministro y que pidió como uno de sus principales requisitos pertenecer al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH).

El sitio web oficial www.subsidioelectrico.cl explica que los resultados se entregarán en septiembre próximo y se darán a conocer por esa misma vía. Además se notificará al correo electrónico informado con anterioridad.

De tal forma existirán descuentos para los beneficiarios, aunque los montos van a variar según el número de integrantes del núcleo. El desglose es el siguiente:

Hogares de 1 integrante: $37.838

Hogares de 2 a 3 integrantes: $49.190

Hogares de 4 o más integrantes: $68.109

“En la tercera convocatoria del beneficio, el descuento semestral se entregará en una sola cuota en las cuentas de electricidad”, se indicó.

“Si a su hogar se le adjudica la canasta 1 de $37.838, este monto representa un beneficio que abarca los meses de julio a diciembre de 2025, sin embargo, será entregado de una sola vez”, dice un ejemplo concreto.

En la boleta esa rebaja aparecerá en el apartado de “Detalle de mi cuenta” con el nombre Subsidio eléctrico Ley N°21.667.

Hay que recordar que los antecedentes sociales y eléctrico pueden cambiar de una convocatoria a otra. Pese a haber sido beneficiario en el segundo llamado, es posible que eso no vuelva a suceder si no se cumple con el mismo perfil de antes.