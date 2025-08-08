Nuevo libro del Archivo Brügmann revela retratos inéditos de reconocidas personas chilenas en su infancia

Un emotivo recorrido por la historia de la niñez en Chile a través de más de 400 imágenes y relatos personales es lo que ofrece el nuevo libro que lanzan el Archivo Brügmann y la plataforma Amo Santiago.

Esta publicación, financiada por el Fondart Región Metropolitana y disponible desde agosto de 2025, retrata la evolución de la infancia en Chile desde 1840 hasta el año 2000.

La obra destaca una decena de retratos infantiles de reconocidas figuras chilenas, capturadas cuando aún eran niños. Entre ellas, se encuentran el político Gabriel Valdés Subercaseaux jugando en la nieve en 1921, y Juanita Aguirre Luco, Primera Dama de Chile entre 1938 y 1941.

Además, el libro presenta imágenes históricas como las de Julio Bertrand Vidal, arquitecto y poeta; Santiago Marín Vicuña y Carlos Illanes Beytía, destacados en ingeniería y medicina, respectivamente; y el escritor Augusto D’Halmar, primer galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 1942.

También figuran personalidades como Charles Hamilton, primer rector del colegio Saint George, Alicia Cañas Zañartu, primera alcaldesa mujer en Chile, y Maitén Montenegro, reconocida actriz y comediante. Cada retrato viene acompañado de relatos.

El proyecto, liderado por Mario Rojas y Fernando Imas del Estudio Brügmann junto a la historiadora Magdalena Dittborn, forma parte de una serie que rescata la memoria visual del país.

Con más de 25 mil registros, el archivo incluye desde daguerrotipos hasta negativos y objetos vinculados a las fotografías.

Esta publicación no solo invita a redescubrir a figuras emblemáticas en su etapa infantil, sino que también pone en valor la infancia como parte esencial y muchas veces invisibilizada en la historia cultural chilena.

Julio Bertrand Vidal, quien de adulto se convirtió en un famoso arquitecto, poeta y fotógrafo, miembro del Grupo de los X. Estudio Fotografía Central V. López, c.1900. Ampliar