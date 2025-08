Apartan de sus funciones a profesor captado agrediendo verbalmente a estudiante que “defendió” a Pinochet

Luego de que se viralizara un video en el cual se ve a un profesor agrediendo verbalmente a un estudiante que habría defendido la figura del dictador Augusto Pinochet en un liceo de Limache, el docente fue separado de sus funciones.

El alcalde de la comuna, Luciano Valenzuela, explicó que se realizaron todos los protocolos establecidos para este tipo de situaciones, entre ellas, la separación del docente de sus funciones

“Se activaron todos los protocolos correspondientes a este tipo de circunstancias que no podemos permitir. Las salas de clases son los espacios para el aprendizaje, incluso para permitir que pensemos diferentes”, señaló.

“Por lo tanto, el equipo de convivencia escolar y la dirección del Liceo de Limache, separaron al docente de sus funciones, notificaron al Departamento de Educación para activar las denuncias, por un lado, al Tribunal de Familia, y para el sumario administrativo correspondiente”, agregó.

Por su parte, el ministro de educación, Nicolás Cataldo, condenó lo sucedido y explicó que frente a la posibilidad de que un estudiante pueda estar cometiendo un error, la forma que corresponde desde el punto de vista pedagógico es otra, y no la manera en la que actuó el profesor Limachino.

“No existe ninguna circunstancia en la que un docente deba tratar de esa manera a un estudiante. Me parece también que incluso frente a la posibilidad de que un estudiante pueda estar cometiendo un error, la forma que corresponde desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista educativo, son otras”

“Pero esa no es causal para que el profesional de la educación trate de esa forma a un estudiante, y me parece que no corresponde a la actuación de un profesional de la educación”

Además, se confirmó que existe una denuncia en la Superintendencia de Educación, ya que en este tipo de casos, este estamento puede realizarlo de oficio, al tratarse de un hecho de connotación pública, sin requerir que exista una denuncia formal por parte de terceros.