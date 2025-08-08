Murió a los 62 años: la polémica vida de Manuel Contreras Valdebenito, hijo del “Mamo” Contreras, exdirector de la DINA

El miércoles 6 de agosto falleció en el Hospital Militar, Manuel Orlando Contreras Valdebenito, también conocido como “Mamito”, a sus 62 años.

El hijo más mediático de quien fue el director de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y artífice del Plan Cóndor, Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, vivió sus últimos días solo en La Reina.

La muerte de su padre lo dejó desamparado económicamente y a nivel familiar. Recordemos que quien fue la mano de derecha de Augusto Pinochet durante su dictadura, falleció mientras cumplía una pena de, en ese entonces, 529 años de prisión por violaciones a los derechos humanos y crímenes como secuestro, torturas, desaparición forzada y asesinato.

En el perfil de “Mamito”, realizado por Juan Cristóbal Peña para su libro Los Malos (Ediciones UDP, 2015), se expone que, a pesar de no estar ni cerca de los crímenes que cometió su padre, su vida no estuvo exenta de momentos oscuros.

Ciper, citando este libro, recordó cuando en 1988 en una fiesta de la familia militar, a la que asistió Manuel Contreras Valbenito con su novia, realizó una escena de celos, que provocó el enojo, del dueño de la casa, el capitán Joaquín Molina Fuenzalida, quien era su suegro, y el que para poner orden, disparó con su pistola al cielo y echó a Mamito de la casa.

En respuesta, el hijo del entonces general en retiro, decidió buscar el arma que guardaba en su auto y regresó a la casa de su novia descargando 12 tiros contra su suegro. El juez militar dictó que hubo defensa propia, demostrándose la influencia que todavía tenía su papá a finales de la dictadura.

Desde entonces, y sumándose después el deceso de su padre, toda su vida se complicó. Se distanció de sus tres hermanas, todas casadas con militares. La amante y segunda esposa se llevó parte de la pensión que iba a ir para él y su enferma madre, y así su vida solo empeoró.

Los últimos días de “Mamito” Contreras Valdebenito

Tanto se complicó su situación, que en octubre del año 2023, “Mamito” apareció en X pidiendo abiertamente una cooperación económica. “A quien pueda ayudarme: Cuenta Rut 7.871.208-2 BancoEstado Manuel Contreras Valdebenito, en estos difíciles momentos que estoy viviendo”, señaló.

Y no solo murió en la pobreza, ya que también, en sus últimos años, no tuvo novia ni llegó en su vida a tener una esposa. Lo que sumado al distanciamiento que llegó a tener con su propia familia, hizo que la soledad fuera frecuente en su vida.

Escribió un libro sobre sus vivencias durante la dictadura de Augusto Pinochet, pero no logró el éxito que esperaba. Siempre defendió lo que hizo su padre en la DINA, así como también el régimen del que fue parte.

Sus últimas publicaciones en las redes sociales, fueron a favor del presidente estadounidense Donald Trump, del líder israelí Benjamín Netanyahu y del Partido Republicano, especialmente del general (r) del Ejército Cristián Vial, hoy mano derecha del candidato José Antonio Kast.