Gobierno logra entrega de ex Cuartel Borgoño y se transformará en sitio de memoria: ya suman 26 espacios de conmemoración / VICTOR HUENANTE

Este jueves, el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) entregará el ex Cuartel Borgoño a la Corporación Memoria Borgoño, consolidando así un nuevo sitio de memoria en Chile.

El inmueble, utilizado por la CNI como centro de tortura entre 1977 y 1988, será transformado en un espacio de conmemoración de derechos humanos.

El ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, destacó que “el 50% de los sitios de memoria que hoy funcionan en Chile fueron gestionados durante los tres primeros años de este Gobierno", subrayando el compromiso con la reparación de las víctimas y la garantía de no repetición.

Ya van 26 sitios recuperados

Desde 2022, el Gobierno ha recuperado 26 sitios de memoria en todo el país, incluidos emblemáticos como el ex centro de detención Irán 3037 (ex Venda Sexy) y la ex Clínica Santa Lucía. La entrega del Cuartel Borgoño se suma a estos avances.

El inmueble, declarado Monumento Nacional en 1984, será restaurado bajo un plan de gestión que incluye un parque conmemorativo y la colaboración con la Municipalidad de Independencia para la recuperación del barrio Las Carmelitas.

Además, el proceso de restauración de Londres 38, que cerró en mayo por fallas estructurales, está en marcha. La licitación para su renovación, con una inversión superior a $2.8 millones, cierra el 27 de julio.