Joaquín Niemann arranca una nueva fecha del LIV Golf: lo que necesita para ser campeón de la temporada en Chicago / JUSTIN TALLIS

Este viernes, a contar de las 12:05 horas de Chile, Joaquín Niemann comenzará su participación en una nueva fecha del LIV Golf, en Chicago.

En el campo norteamericano, el chileno podría consagrarse anticipadamente como el campeón individual de la temporada, en virtud de ya haber ganado cinco trofeos en el año.

Joaquín Niemann lidera la clasificación del LIV Golf con 206,80 puntos, seguido muy de lejos por el español Jon Rahm, con apenas 169,16 puntos.

En el penúltimo torneo del calendario, si el talagantino se impone, se proclamará automáticamente como el monarca de la categoría.

Dicho escenario se repetirá en caso de que Joaquín Niemann termine en el noveno lugar y Jon Rahm se queda en el undécimo lugar.

Si el español desea alargar la pelea hasta la última fecha del LIV Golf, en Indianápolis, tiene que ganar en Chicago y, a la vez, esperar que el nacional termine en el puesto 18 o peor luego de las tres rondas al campo.