VIDEO. Dramático momento en vivo: ministro serbio sufre un ACV en plena entrevista y es hospitalizado de urgencia

El hecho ocurrió durante un programa matutino del canal Pink, donde el político de 52 años comenzó a tartamudear.

Un dramático momento se vivió en la televisión serbia cuando el ministro de Inversiones Públicas, Darko Glišic, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en medio de una entrevista en vivo.

El hecho ocurrió durante un programa matutino del canal Pink, donde el político de 52 años comenzó a tartamudear y a mostrar signos evidentes de confusión, lo que llevó a los presentadores a interrumpir de inmediato la transmisión.

Según relató el ministro de Salud, Zlatibor Loncar, Glišic fue trasladado inconsciente y en estado grave a un hospital público de Belgrado, donde fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia.

“Lo positivo es que llegó en menos de una hora al quirófano, lo que aumenta las posibilidades de éxito en este tipo de operaciones”, señaló Loncar, quien destacó la rápida reacción del equipo médico.

El momento del colapso, captado en directo, se viralizó rápidamente en redes sociales, generando conmoción en la opinión pública. Medios locales informaron que uno de los conductores del programa, Predrag Srappa, sufrió una crisis de ansiedad tras presenciar la escena y debió recibir asistencia.

El presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, cercano al ministro, lo visitó en el hospital y publicó en Instagram una fotografía tomándole la mano. “Darko, aguanta. No te rindas”, escribió el mandatario, quien más tarde aseguró que su colaborador “se siente mejor, aunque todavía le cuesta un poco”.

Aunque la cirugía fue exitosa, el estado del ministro sigue siendo delicado. En las imágenes de la transmisión se observan síntomas clásicos de un ACV, como dificultad para hablar y parálisis facial, lo que evidenció la gravedad de la situación desde el primer momento.

