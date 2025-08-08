Emergencia en Estados Unidos: reportan ataque armado en Universidad de Emory, Atlanta

Durante la tarde de este viernes, la Universidad de Emory, ubicada en Atlanta, Estados Unidos, reportó la presencia de un tirador activo en su campus.

La institución emitió una alerta urgente a través de redes sociales, instando a estudiantes y personal a “correr, esconderse o pelear” para protegerse.

La situación continúa en curso mientras las autoridades investigan y coordinan la respuesta. Noticia en desarrollo…