Detienen a banda de chilenos y venezolanos que secuestró a hombre en Conchalí: víctima fue mutilada

Desde el Ministerio Público hicieron hincapié por la mixtura en la composición de bandas criminales, donde extranjeros han comenzado a vincularse con agrupaciones delictuales chilenas.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

Una banda compuesta por delincuentes chilenos y venezolanos fue detenida por la Policía de Investigaciones (PDI), luego de protagonizar un violento secuestro en la comuna de Conchalí.

El hecho ocurrió el pasado 8 de julio, cuando la víctima, un hombre de nacionalidad chilena, fue abordada bajo la fuerza e intimidada con armas de fuego.

El hombre estuvo en cautiverio por cerca de 20 horas, sometiéndolo a diferentes vejámenes, torturas, mutilación y lesiones graves.

Más detalles los entregó la fiscal Magdalena Díaz, del Equipo ECOH del Ministerio Público. “Se logró la detención de todos ellos y el día de hoy serán formalizados por el delito de secuestro con mutilación”, señaló.

Se pedirán las cautelares que correspondan, mientras que la investigación sigue su curso. Por lo tanto, todos los demás detalles se darán a conocer en la audiencia”, agregó.

Asimismo, se informó que la víctima formaba parte de un clan familiar que estaba encargado de un punto de distribución de droga, donde discrepancias en la recaudación de dinero por la venta de estas sustancias ilícitas habrían generado esta situación.

Los detenidos son 3 chilenos de sexo masculino, 2 venezolanos de sexo masculino y situación migratoria irregular y 1 chilena de sexo femenino, producto de allanamientos en las comunas de Conchalí y Quintero.

Además, otras 3 personas fueron arrestadas: dos por flagrancia asociadas a Ley 20.000 y una por orden de detención pendiente por robo, y se incautó cocaína base, munición, dinero en efectivo, 1 caja fuerte y teléfonos celulares, entre otras especies.

Desde el Ministerio Público hicieron hincapié por la mixtura en la composición de bandas criminales, donde ciudadanos venezolanos han comenzado a vincularse con agrupaciones delictuales chilenas.

