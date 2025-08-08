Chile concreta su clasificación al Mundial Sub 23 Femenino de básquetbol 3x3

La selección chilena femenina sub 23 del básquetbol 3x3 tuvo un rendimiento destacado semanas atrás, en la disputa del Preclasificatorio continental al Mundial de la especialidad.

Todo tomando en cuenta que las nacionales ganaron dos de las seis fechas del campeonato desarrollado en Punta Arenas, aunque no fue suficiente para quitarles el cupo directo a las representantes de Estados Unidos, que ganaron los cuatro torneos restantes.

Sin embargo, habían quedado muy bien instaladas en el ranking global, lo cual trajo sus frutos esta semana luego que FIBA oficializó a Chile como país clasificado a la cita planetaria.

“A pesar de que aún restan tres conferencias por disputarse, el rendimiento alcanzado en suelo magallánico ha sido suficiente para asegurar la clasificación anticipada al torneo planetario", informaron desde la Federación de Básquetbol de Chile al dar a conocer la noticia, proceso que deberá seguir esperando el plantel masculino.

El Mundial de básquetbol Sub 23 de 3x3 se disputará entre el 17 y 21 de septiembre, en Xiong’an, China, y reunirá a las 20 mejores selecciones del planeta.