Boxeo de luto: deportista japonés muere por daño cerebral tras pelear por el cinturón

Shigetoshi Kotari, de 28 años, no se recuperó de una hemorragia cerebral sufrida en el ring y perdió la vida 6 días después.

Martín Neut

Shigetoshi Kotari

Shigetoshi Kotari / Foto Instagram @latinboxsports

El boxeador japonés Shigetoshi Kotari falleció este jueves 8 de agosto, seis días después de disputar un combate por el título superpluma de la Federación de Boxeo del Pacífico Oriental (OPBF) contra Yamato Hata en Tokio.

El enfrentamiento, que terminó en empate tras 12 asaltos, dejó al púgil de 28 años con un hematoma subdural, lesión cerebral que requirió una craneotomía de urgencia.

De acuerdo con las regulaciones de la Comisión de Boxeo de Japón, la intervención quirúrgica suponía su retiro inmediato del deporte. Pese a permanecer bajo cuidados médicos intensivos, Kotari no logró recuperarse.

Originario de Nagoya, acumulaba un récord profesional de 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas, y había logrado en los últimos meses dos triunfos que le permitieron acceder a la pelea por el cinturón.

Tanto la Japan Boxing Commission como el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) expresaron su pesar, resaltando su coraje y compromiso sobre el ring.

Tras la tragedia y según Daily Express, la OPBF anunció que reducirá la duración de sus combates por título de 12 a 10 asaltos para reforzar la seguridad de los deportistas.

