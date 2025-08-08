Así son las nuevas zapatillas que generan disputa por apropiación cultural en México

;

Una polémica en torno al diseño de unas zapatillas de Adidas está causando revuelo en México y despertando un debate nacional sobre la protección del patrimonio cultural indígena.

El modelo en cuestión es la “Oaxaca slip-on”, una sandalia inspirada en los tradicionales huaraches de la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yalálag, Oaxaca.

El diseñador estadounidense Willy Chavarría, en colaboración con Adidas, presentó esta reinterpretación urbana el 4 de agosto en el Museo de Arte de Puerto Rico.

La zapatilla combina cuero tejido negro con una suela gruesa de goma, buscando fusionar un estilo contemporáneo con raíces mexicanas.

Sin embargo, esta propuesta ha sido duramente criticada por el Gobierno de México y las autoridades del Estado de Oaxaca.

Al respecto, el gobernador Salomón Jara aseguró que el diseño viola leyes mexicanas que protegen la propiedad intelectual y el patrimonio cultural colectivo de las comunidades indígenas.

Asimismo, la presidenta Claudia Sheinbaum manifestó que su administración está revisando el caso para determinar si hubo apropiación cultural indebida.

“Grandes empresas toman productos, ideas y diseños de nuestras comunidades originarias sin el debido consentimiento ni reconocimiento”, señaló desde Palacio Nacional.

“Oaxaca slip-on” de Adidas

Por su parte, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) también condenó el diseño y anunció acciones legales para proteger este patrimonio colectivo.

Finalmente, la disputa alrededor del diseño de las zapatillas “Oaxaca slip-on” pone sobre la mesa la urgente necesidad de respetar y proteger las identidades culturales frente a las grandes marcas globales.

Sandalias originales de Oaxaca, México

