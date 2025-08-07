Deportes Limache reclama a la ANFP poca seguridad y agresiones tras visitar a Coquimbo Unido: “Un jugador terminó en el hospital”

Mediante una carta enviada a Pablo Milad, César Villegas, presidente de Deportes Limache, reveló una serie de situaciones violentas que vivió la delegación de su equipo durante la visita a Coquimbo Unido por la fecha 18 del Campeonato Nacional.

Según el escrito, los “tomateros” fueron hostigados desde su ingreso al estadio Francisco Sánchez Rumoroso, siendo increpados por guardias que, de acuerdo al relato, habrían sido enviados por el funcionario Nicolás Castillo. Esto impidió que pudieran utilizar un dron para registrar imágenes y mostrar un lienzo en apoyo al futbolista Nelson Da Silva, quien sufrió una grave lesión.

“Una vez finalizado el partido, hinchas que se encontraban en la llamada ‘tercera banca’, ubicada justo en la entrada a la zona del túnel de la visita, comenzaron a insultar a nuestro jugador Daniel Castro”, detallaron.

“El utilero de Coquimbo Unido ingresó por la zona exclusiva para la visita y comenzó a insultar a nuestro staff y directiva con epítetos como ‘esto es Coquimbo, cagones de mierda’. Ante esto, se le solicitó que saliera del lugar, pero hizo caso omiso y lanzó golpes e inició una pelea en la entrada de nuestro camarín”, agregaron.

Ante esta situación de violencia, según explicó el dirigente limachino, Daniel “Popín” Castro sufrió una descompensación alérgica, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital de Coquimbo para ser estabilizado.

“Fue llamativo, según el relato de personas que presenciaron el hecho, la violencia y los gruesos epítetos que lanzaba el ayudante técnico de Esteban González, Miguel Pinto, en contra de nuestro cuerpo técnico y en especial en contra de nuestro técnico Víctor Rivero”, señala la carta.

“Nadie del club se acercó a preguntar qué había pasado ni ofreció ayuda alguna. Muy por el contrario, hubo una ausencia absoluta, que se mantiene hasta hoy. Presidente (Pablo Milad), con este relato de hechos (que traté de resumir) se refleja la falta de garantías y el mal ambiente que propició el club Coquimbo Unido en nuestra visita”, sentenció César Villegas.