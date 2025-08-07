Ricky Martin en Claro Arena: dónde, cuándo y cómo adquirir entradas para sorpresivo concierto

Mientras Universidad Católica aguarda la visita final de inspección por parte de la Dirección de Obras Municipales (DOM), ya se están afinando los detalles para inaugurar oficialmente el nuevo Claro Arena, recinto multipropósito ubicado en el barrio San Carlos de Apoquindo.

En Cruzados esperan que esta última inspección se concrete en los próximos días, lo que permitiría que el recinto pueda albergar su primer partido en el nuevo estadio, cuando la UC reciba a Ñublense por la jornada 19 del Campeonato Nacional 2025.

Paralelamente, ya se han reservado fechas para diversos espectáculos musicales que ocuparán este moderno espacio, promocionado como el más avanzado de Latinoamérica.

Ricky Martin en Chile

Una de las presentaciones más destacadas será la del artista internacional Ricky Martin. El show “Ricky Martin Live 2025” tendrá lugar el próximo 4 de octubre y marcará un hito como uno de los primeros eventos de Claro Arena en su faceta de escenario para conciertos y espectáculos masivos.

La preventa exclusiva para este concierto comenzará el 18 de agosto a las 11:00 horas, con un 20% de descuento para quienes compren con tarjetas Mastercard Falabella a través de Puntoticket. Este beneficio estará disponible por 48 horas o hasta agotar stock, con un máximo de 4 entradas por tarjeta.

Una vez finalizada esa etapa, se dará inicio a la venta general, que incluirá un 15% de descuento para clientes Claro, también hasta agotar stock. Los descuentos no aplican sobre el cargo por servicio.

Cabe aclarar que este evento no corresponde al “Partido Inaugural” que está preparando Universidad Católica con un rival internacional, sino a una instancia completamente distinta.