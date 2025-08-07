“No tengo ningún reparo en reconocerlo”: Jara reconoce error en programa y responde a acusaciones de Kast nacionalización del cobre y el litio

Desde la región de Valparaíso, la candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara, respondió a las críticas del abanderado republicano, José Antonio Kast, quien la acusó de mentir sobre la inclusión de la nacionalización del cobre y el litio en su programa.

En una actividad con estudiantes universitarios, la exministra del Trabajo reconoció que “efectivamente no es un tema que se debatiera, pero es verdad que estaba en el programa de las primarias de las siete páginas. Por eso he dicho que ahí había un error, y no tengo ningún reparo en reconocerlo”.

Ampliar

Kast había señalado que Jara negó una propuesta que “está inscrita en el Servel”, y la emplazó a “no volver a faltar a la verdad”. Ante esto, Jara retrucó que “una cosa es equivocarse y otra es mentir. Aquí los únicos que han mentido son quienes lanzan campañas con desinformación, incluso contra la candidata de su propio sector y el Presidente de la República”.

La candidata del gobierno salió a “desmentir” que en las primarias haya propuesto nacionalizar el cobre y el litio.



El problema es que su programa dice, literalmente, que va a nacionalizar el cobre y el litio 🤷‍♂️ pic.twitter.com/vGc4VNDVhB — José Antonio Kast Rist 👍🇨🇱 (@joseantoniokast) August 7, 2025

Desde su equipo económico, Luis Eduardo Escobar respaldó a la abanderada oficialista, aclarando que el documento que incluía la propuesta de nacionalización era parte de “un programa anterior de otro grupo político”.