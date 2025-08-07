Investigan denuncia por secuestro a empresario en Quilicura: Carabineros despliega operativo

Carabineros investiga el secuestro de un empresario ocurrido la mañana de este jueves en la comuna de Quilicura, Región Metropolitana. Según los primeros antecedentes, el hombre fue abordado por al menos tres delincuentes cuando llegaba a su empresa, ubicada en calle Colorado.

De acuerdo con la información policial preliminar, los antisociales obligaron a la víctima a subir a un vehículo y huyeron con rumbo desconocido. El secuestro se produjo en plena vía pública y en un horario de alta actividad laboral en la zona.

Tras el rapto, los secuestradores se contactaron con familiares del empresario, exigiendo una millonaria suma de dinero a cambio de su liberación.

Equipos especializados de Carabineros, junto con otras unidades de seguridad e inteligencia, se encuentran desplegados realizando diligencias para ubicar tanto a la víctima como a los responsables del hecho.

Hasta ahora no se ha confirmado si la familia accedió a pagar la suma exigida ni si se ha establecido una zona de negociación. La Fiscalía también está al tanto del caso, mientras continúa la indagatoria.